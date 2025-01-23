Новый парк построят на месте заброшенного детского сада в Лыткарине

Аварийное здание бывшего детского сада снесли в 7-м квартале в Лыткарине. На его месте разобьют парк с детскими и спортивными площадками, зоной отдыха и местом для проведения праздников.

Здание находилось рядом с историко-краеведческим музеем и долгое время находилось в аварийном состоянии, рассказали в Мособлархитектуре. Ранее там располагался детский сад, а затем — филиал Современной гуманитарной академии. Площадь двухэтажного дома составляла около трех тысяч квадратных метров.

Со временем технические показатели здания ухудшились и его вывели из эксплуатации. Долгое время постройка пустовала.

«Через портал „Добродел“ поступали обращения граждан о необходимости сноса заброшенного объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате было принято решение о включении сооружения в перечень для ликвидации. В четвертом квартале 2024 года силами администрации городского округа Лыткарино были завершены необходимые работы по демонтажу», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на освободившейся территории проведут благоустройство. Там обустроят зону отдыха, места для проведения мероприятий, установят детские и спортивные площадки, а также проложат прогулочные дорожки.

Всего в лыткарине выявили 47 недостроев. Из них 35 уже снесли или привели в порядок.