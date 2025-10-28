Дворец культуры имени Леонова отметил юбилей в Зарайске

В округе состоялось торжественное празднование юбилея — Дворец культуры имени Леонова отметил свой шестидесятилетний день рождения. Организаторы отметили, что для жителей Зарайска учреждение всегда было и остается центром культурной жизни.

Дворец культуры был построен в 1965 году. Здесь люди находили друзей, раскрывали свои таланты, приобщались к искусству и проводили свой досуг.

«Все люди, которые стояли у руля были личностями творческими, интеллигентными, невероятно активными, благодаря им культура малых городов России жива и по сей день», — сообщили в учреждении.

Здесь проводились концерты, праздники, творческие вечера, выставки и другие культурные мероприятия, которые привлекали жителей всех возрастов. Главным событием юбилейных торжеств стал концерт «Юбилейный экспресс», посвященный людям, которые посвятили много лет своей жизни работе в Доме культуры. На этом концерте чествовали ветеранов труда, артистов, руководителей кружков и всех тех, кто внес значительный вклад в развитие культуры Зарайска.