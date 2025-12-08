Дворец культуры «Химик» в Воскресенске отметил 70-летие

Дворец культуры «Химик» в городском округе Воскресенск отметил 70-летие. Он был построен в 1955 году решением директора Воскресенского химкомбината Николая Ивановича Докторова.

С момента открытия и по сей день Дворец является центром культуры, знаковым местом для многих горожан и гостей Воскресенска, широко известным не только в регионе и стране, но и за пределами нашей Родины.

«И, конечно, слова искренней благодарности и признания — заслуженному работнику культуры РФ, почетному гражданину городского округа Воскресенск Алле Георгиевне Орловой, которая долгие годы была его бессменным директором», — сказал глава округа Алексей Малкин.

У воскресенцев разных поколений с Дворцом связаны свои воспоминания. Кого-то в далеком детстве мама впервые привела за руку заниматься в кружок рисования, хореографии или вокала, а кто-то, придя сюда работать, остался на всю жизнь.

В творческих коллективах ДК «Химик» занимается порядка тысячи детей и взрослых. Многие из них имеют почетные и заслуженные звания. Вчера все они участвовали в юбилейном концерте, ставшим ярким и потрясающим по своим масштабам культурным событием.