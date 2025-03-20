Двор у дома № 3 на Станционной улице в Мытищах благоустроят в 2025 году

Депутаты Андрей Гореликов и Николай Шпак вместе со специалистами администрации городского округа Мытищи осмотрели двор вблизи дома № 3 на Станционной улице. В 2025 году там обновят асфальт и реконструируют игровую площадку для детей.

Территорию в этом году включили в программу комплексного благоустройства, благодаря которой улучшают внешний вид городских пространств и качество жизни горожан. На встрече жильцы дома обсудили и одобрили эскиз проекта обновления, который реализуют летом.

Отметим, что подобные проверки комиссии Совета депутатов городского округа Мытищи проводят каждую неделю. Помимо этого, они организуют выездные оперативные совещания в тех локациях, где в текущем году проведут комплексное благоустройство.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году.