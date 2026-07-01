Двор на улице Полиграфистов благоустроят в Чехове

На участке площадью более семи тысяч квадратных метров у домов № 23, № 25 и № 23/2 обновят парковку, освещение и детскую площадку. Работы планируют завершить 6 августа.

В рамках проекта запланирован ремонт существующих и создание новых парковочных мест, обустройство зоны отдыха, а также разбивка газонов и высадка кустарников.

Рабочие уже начали ремонт проезжей части, пешеходных дорожек и подходов. Для защиты зеленых зон установят газонные ограждения. Уличное освещение полностью обновят: старые опоры заменят на новые, установят современные и энергосберегающие светильники.

Особое внимание уделяется модернизации детской игровой площадки площадью 200 квадратных метров. Кроме того, благоустроят входные группы со скамейками и заменят клумбы.

Из-за большого количества инженерных коммуникаций на этой территории не представляется возможным установить дополнительную площадку для воркаута. Вместо этого демонтируют старые монтажные плиты, выровняют грунт, а освободившуюся площадь засеют газоном.

С прошлого года в Чехове реализуются крупные проекты по благоустройству дворовых территорий. В этом году в план включены пять локаций. Работы на улице Полиграфистов у дома № 7/16 и на улице Молодежной у дома № 15 уже завершены. На остальных объектах обновление находится в активной фазе. Общая площадь всех территорий, охваченных проектами, превышает 20 тысяч квадратных метров.