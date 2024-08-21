Сегодня 17:07 Двор дома № 13 на улице Крупской в Мытищах благоустроят осенью Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Этой осенью рабочие преобразят двор дома № 13 на улице Крупской в Мытищах. Там установят новые детские площадки, скамейки и освещение.
Комплексное обновление дворовой территории проведут в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Общественники обсудили планы по благоустройству с местными жителями.
Активисты оценили состояние детских площадок. Их также заменят во время общего благоустройства. Для отдыха родителей и малышей установят новые лавочки и проведут освещения для комфортного отдыха в вечернее время.
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