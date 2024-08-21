Двор дома № 13 на улице Крупской в Мытищах благоустроят осенью

Этой осенью рабочие преобразят двор дома № 13 на улице Крупской в Мытищах. Там установят новые детские площадки, скамейки и освещение.

Комплексное обновление дворовой территории проведут в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Общественники обсудили планы по благоустройству с местными жителями.

Активисты оценили состояние детских площадок. Их также заменят во время общего благоустройства. Для отдыха родителей и малышей установят новые лавочки и проведут освещения для комфортного отдыха в вечернее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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