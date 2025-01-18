Двор дома № 23 на улице Карла Маркса в Дубне благоустроят в этом году

Дом № 23 по улице Карла Маркса в Дубне, построенный в 1965 году, вместе с прилегающим двором отмечает 60-летний юбилей. Глава города Максим Тихомиров встретился с жителями, чтобы обсудить планы по благоустройству территории.

В ходе встречи принято решение обновить дорожное покрытие, обустроить парковочные карманы, установить новое освещение и оборудовать удобные подходы к подъездам. Также во дворе появятся новые лавочки со спинками, а для детей и подростков будут созданы две современные игровые площадки.

Жители предложили дополнить проект велопарковками и попросили сделать двор безопасным, так как сейчас он остается проездным.

«Мы стараемся учитывать особенности каждого двора. Здесь, например, важным местом для жителей стал дуб, посаженный в 1967 году Василием Кузнецовым. Это дерево — символ памяти. Мы обустроим вокруг него уютное пространство с лавочками и освещением», — рассказал Максим Тихомиров.

Работы начнутся после завершения проектирования. Всего в этом году планируется благоустроить десять дворов, а встречи с жителями продолжатся до конца зимы.