Двор дома № 15 на Кузьминской улице в Котельниках благоустроят

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев встретился с жителями дома № 15 на Кузьминской улице. Они обсудили проблемы, существующие в доме, и определили пути их решения.

Жители дома пожаловались на подтопление подвальных помещений. Заливы стоками случились из-за изношенности коммуникаций.

Сотрудники управляющей компании ранее частично заменили канализационные коллекторы. Теперь рабочие должны провести промывку и дезинфекцию площадок.

Также на встрече обсудили состояние детской игровой и спортивной площадок. Михаил Соболев поручил провести здесь сварочные работы, привести в порядок баскетбольные кольца, восстановить ограждение и калитку.

Работы должны провести до следующей недели.

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