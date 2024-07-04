Двойной контроль качества готовой мясной продукции и выпечки ввели в Домодедове

Компания «Мираторг» запустила двойной контроль качества готовой продукции в Домодедове. При производстве готовых блюд предприятие использует собственное сырье, натуральные ингредиенты и специи.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на заводе установлен тоннель с бережной пастеризацией, который обеспечивает длительные сроки годности продукции без консервантов. Блюдо проходит несколько этапов проверки — производственный контроль по всем ключевым параметрам, а также лабораторный. На готовой еде, прошедшей все этапы, размещается наклейка «Двойной контроль качества».

На предприятии контролируют и условия производства товаров. Только с начала 2024 года на заводе провели свыше 70 исследований воздуха, 136 исследований воды и более 1,3 тысячи исследований по смывам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».