Двое жителей Подольска получили медали Минобороны за помощь бойцам СВО

Волонтеры Анна Пермякова и Михаил Федосов награждены медалями «За помощь и милосердие». Министерство обороны России высоко оценило вклад подольчан в проведение специальной военной операции.

Церемония награждения состоялась в музейной экспозиции «Гаранты ядерного щита России». Медали Анне и Михаилу в присутствии волонтеров и военных вручил начальник Службы специального контроля Минобороны Виктор Коршак.

Подольчане на протяжении двух лет активно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов на фронт. Виктор Коршак отметил их отзывчивость, доброту и патриотизм.

Михаила и Анну поблагодарил и глава Подольска Григорий Артамонов. «Ваши усилия и поддержка имеют огромное значение для бойцов на передовой», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».