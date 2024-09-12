Двое ученых Подмосковья получили стипендию президента и финансирование стартапа

Младший научный сотрудник Никита Чукавин выиграл стипендию президента России, а его коллега Никита Пивоваров получил грант на реализацию своего стартапа. Об успехах подмосковных ученых рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Никита Чукавин работает в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущине. Он занимается разработкой нового препарата для терапии псориаза. Президентская стипендия позволит ученому полгода жить и стажироваться в Китае на базе Школы инженерии и прикладных наук Нанкинского университета. Куратором программы станет профессор Хуэй Вэй.

Никита Пивоваров работает в лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН в Пущине. Ученый занимается разработкой новых биомедицинских технологий и материалов. Его проект победил на конкурсе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. На полученный грант в один миллион рублей Никита будет разрабатывать новый тип гемостатической губки, обладающей антибактерильным эффектом и регенерирующими свойствами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки для ученых и других ценных специалистов.

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