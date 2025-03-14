Движение транспорта перекрыли из-за аварии на газопроводе в Истре

Движение машин перекрыли от трассы М9 «Новая Рига» до деревни Мансурово в Подмосковье из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

«Час назад был стойкий запах газа. Сейчас движение перекрыто. Машины, которые ехали со стороны Новорижского шоссе разворачивают обратно», — рассказал 360.ru один из очевидцев.

По его словам, движение быстро регулируют, оперативно разворачивая машины, поэтому особого затора нет.

На месте уже дежурят представители ГАИ и работает аварийная бригада ресурсоснабжающего предприятия. Как уточнила Витушева, аварию планируют устранить за шесть-семь часов.

Она посоветовала объезжать данную дорогу, а при попадании в чрезвычайную ситуацию звонить по телефону 112.