Движение транспорта ограничат в Коломне на время рождественских богослужений

В историческом центре города в Коломне временно ограничат движение и стоянку транспорта за исключением специального. В ночное время с 22:00 6 января до 3:00 7 января, а также утром 7 января с 7:00 до 12:00.

Под ограничения попадут улицы Лажечникова на участке от пересечения с улицей Казакова до пересечения с улицей Лазарева, Исаева, Казакова, Кремлевской, Дмитрия Донского и Святителя Филарета. Объезд данных участков будет организован по соседним улицам и дорогам.

Водителей личного транспорта просят заранее планировать маршруты объезда. Также напоминается, что автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения или постановления о временных ограничениях, будут эвакуированы.