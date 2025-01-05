Движение транспорта ограничат в Коломне на время рождественских богослужений

В историческом центре города в Коломне временно ограничат движение и стоянку транспорта за исключением специального. В ночное время с 22:00 6 января до 3:00 7 января, а также утром 7 января с 7:00 до 12:00.
Под ограничения попадут улицы Лажечникова на участке от пересечения с улицей Казакова до пересечения с улицей Лазарева, Исаева, Казакова, Кремлевской, Дмитрия Донского и Святителя Филарета. Объезд данных участков будет организован по соседним улицам и дорогам.
Водителей личного транспорта просят заранее планировать маршруты объезда. Также напоминается, что автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения или постановления о временных ограничениях, будут эвакуированы.
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