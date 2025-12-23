Движение транспорта ограничат на участке улицы Высотной в Подольске с 24 декабря
В Подольске на Высотной улице в конце месяца временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий. Ограничения будут действовать два дня — 24 и 25 декабря — и затронут как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта.
С 9:00 до 19:00 движение перекроют на отрезке Высотной улицы от улицы Кирова до улицы Гайдара, а также в районе проезда возле дома № 3.
В этот же период изменится работа светофора на перекрестке улиц Кирова и Взлетной: он будет пропускать транспорт только прямо и обеспечивать переход для пешеходов, а поворотные сигналы временно отключат.
Водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Клемента Готвальда, Гайдара и Свердлова.
Общественный транспорт также будет двигаться по измененной схеме: автобусы маршрутов № 5, 15, 6, 63, 22к и 27к в период ограничений будут следовать по улицам Гайдара и Клемента Готвальда с последующим выездом на Высотную улицу.
С 19:00 до 9:00 движение на этом участке будет возвращаться к обычному режиму.
Жителям и гостям города советуют учитывать временные изменения при планировании поездок и быть внимательными на дороге.