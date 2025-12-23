Движение транспорта ограничат на участке улицы Высотной в Подольске с 24 декабря

В Подольске на Высотной улице в конце месяца временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий. Ограничения будут действовать два дня — 24 и 25 декабря — и затронут как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта.

С 9:00 до 19:00 движение перекроют на отрезке Высотной улицы от улицы Кирова до улицы Гайдара, а также в районе проезда возле дома № 3.

В этот же период изменится работа светофора на перекрестке улиц Кирова и Взлетной: он будет пропускать транспорт только прямо и обеспечивать переход для пешеходов, а поворотные сигналы временно отключат.