Сегодня 17:12 Движение транспорта на Осташковском шоссе в Мытищах временно перекроют ночью Фото: Unsplash
На Осташковском шоссе в Мытищах организуют краткосрочные перекрытия движения транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Дорогу будут перекрывать на десять минут с 00:00 до 06:00. Данные меры необходимы в связи с реконструкцией воздушной линии электропередачи. Всего за этот период организуют девять краткосрочных перекрытий. Водителей просят учитывать корректировки, планируя свои поездки.
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