Движение транспорта на Осташковском шоссе в Мытищах временно перекроют ночью

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На Осташковском шоссе в Мытищах организуют краткосрочные перекрытия движения транспорта. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Дорогу будут перекрывать на десять минут с 00:00 до 06:00. Данные меры необходимы в связи с реконструкцией воздушной линии электропередачи. Всего за этот период организуют девять краткосрочных перекрытий. Водителей просят учитывать корректировки, планируя свои поездки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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