Движение по временному мосту открыли через реку Молодильню в Истре

Дорожники открыли движение по временному мосту через реку Молодильню вблизи истринской деревни Мансурово. Путь жителей к Новорижскому шоссе стал быстрее и комфортнее.

«Временный мост возведен на время капитального ремонта основного мостового сооружения 1970 года постройки. Здесь сделают новое пролетное строение», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках капремонта построят новые опоры, сделают новое мостовое полотно, полностью заменят дренажную и водоотводящую системы, конструкции сопряжения, конусы насыпи и укрепления.

Завершить работы планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.