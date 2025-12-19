Движение по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске запустят до конца года

В Красногорске продолжается строительство автомобильного тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411. Кроме того, рядом с жилым комплексом «Большое Путилково» уже завершили работы по сооружению подземного пешеходного перехода.

Основные усилия строителей сосредоточены на укладке асфальта в тоннеле и на съездах.

«Общая строительная готовность объекта составляет 95%. Открыть движение по дороге планируется к концу года», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Одновременно с этим на главном полотне Путилковского шоссе продолжаются работы по устройству дорожной одежды. Специалисты также, обустраивают съезды с боковыми проездами, которые позже интегрируют в общую транспортную сеть района. Это даст возможность значительно увеличить пропускную способность магистрали.

Новый тоннель станет важной транспортной артерией, обеспечив дополнительную связь между Пятницким шоссе и Московской кольцевой автодорогой.

Его открытие улучшит транспортную доступность для жителей района Путилково и прилегающих территорий, а также повысит безопасность движения транспорта. Ожидается, что реконструкция шоссе позволит более чем 100 тысячам жителей экономить время в пути.