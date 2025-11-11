Движение по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске откроют до конца года

В Красногорске продолжается второй этап масштабной реконструкции Путилковского шоссе. Ключевыми объектами строительства стали тоннель на пересечении с Проектируемым проездом № 6411 и подземный пешеходный переход в районе жилого комплекса «Большое Путилково».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья уточнили, что основные работы уже выполнены. Сейчас усилия специалистов сконцентрированы на основном полотне шоссе.

«Общая строительная готовность объекта составляет порядка 90%. Открыть движение по дороге планируется к концу года. Сейчас в тоннеле завершено устройство всех монолитных конструкций тоннеля, ведется монтаж инженерного оборудования. На подземном пешеходном переходе также завершены все монолитные и отделочные работы, продолжается монтаж лифтового оборудования», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Кроме того, на участке Путилковского шоссе формируют основание для дорожного полотна. Активные работы развернуты и на съездах с магистрали, которые в будущем обеспечат комфортный и безопасный доступ к тоннелю.

Боковые проезды интегрируюь в общую транспортную сеть, что значительно увеличит пропускную способность магистрали.

Строящийся тоннель создаст дополнительную транспортную связку с Пятницким шоссе и МКАД, улучшит доступность крупного жилого района Путилково и прилегающих территорий, а также положительно скажется на безопасности движения.

Завершение реконструкции шоссе позволит сэкономить время в пути для примерно 100 тысяч местных жителей и гостей.