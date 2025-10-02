Движение по путепроводу через ж/д пути в Люберцах откроют в 2027 году

В Люберцах началось строительство нового путепровода через железную дорогу, который соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект. Общая длина дороги превысит 1,6 километра, а сам путепровод достигнет 270 метров. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Новый путепровод призван соединить север и юг Люберец и обеспечить бесперебойное транспортное сообщение двух частей города. Этот объект не только улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте, но и в перспективе станет удобной альтернативой существующему тоннелю, соединяющему Волковскую и Транспортную улицы, где из-за реверсивного движения транспорта часто возникают заторы», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Движение по путепроводу будет двухполосным в каждую сторону, а на примыкании к Октябрьскому проспекту появится одноуровневая кольцевая развязка с дополнительными съездами с Транспортной и Волковской улиц.

Сейчас рабочие устанавливают сваи фундамента под промежуточные опоры, частично уже ведется бетонирование, проводятся буровые работы и перенос инженерных коммуникаций. Работы организовали в две смены, включая ночное время, чтобы ускорить строительство. Открыть путепровод для движения планируют в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить строительство — в третьем квартале 2028 года.