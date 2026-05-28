Движение по путепроводу через МЦД-3 откроют в Люберцах в 2027 году

Строительство путепровода через железнодорожные пути продолжается в округе. Специалисты приступили к устройству ростверка шестой опоры сооружения.

Новый путепровод соединит северную и южную части города, что поможет разгрузить центр и перераспределить транспортные потоки. Также он обеспечит дополнительный выезд на Октябрьский проспект и улучшит проезд в сторону Москвы и по области. Проект реализуют при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава округа Владимир Волков сообщил, что строители монтируют временные опоры. После укрупнительной сборки металлоконструкций начнется надвижка пролета на проектное место. Параллельно ведут переустройство сетей связи, прокладку ливневой канализации и реконструкцию Транспортной улицы. Открыть рабочее движение планируют в III квартале следующего года.​​