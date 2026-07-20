Движение по пешеходному мосту через реку Македонку открыли в Люберцах

Переправу, соединяющую два берега Малаховского озера через Македонку, жители ждали давно. Сооружение является уникальным для округа, поскольку его технические характеристики позволяют обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники в аварийных и экстренных ситуациях.

На открытие рабочего движения по пешеходному мосту приехал глава Люберец Владимир Волков. Местные жители ждали его, чтобы сделать первые официальные шаги по новому мосту, пообщаться и, конечно, поблагодарить за Малаховское озеро, которое за последние годы очень преобразилось.

«Очень красиво, молодцы. Такая работа была произведена со стороны строителей, администрации. Мы каждый день гуляем и нам, честно, не хватало именно второго прохода. Очень удобно, спасибо», — поделились своим мнением местные жители.

Главная особенность моста — навесная конструкция без единой опоры в воде. Пролет опирается только на берега— это инженерное решение позволило выполнить работы без вмешательства в экологию водоема. Мост еще ждет установка декоративных арок с подсветкой и тогда будет не просто удобно, а еще и красиво.