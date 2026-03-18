Движение по новому мосту через Малаховское озеро в Люберцах запустят в 2026 году
Специалисты продолжают возводить пешеходный мост через Малаховское озеро в Люберцах. Решение о строительстве объекта приняли по многочисленным просьбам жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Переправа свяжет два берега и поможет обустроить прилегающую прибрежную территорию. Благодаря этому зона у озера станет удобной для прогулок и отдыха.
Подрядчик уже провел работы по заливке фундамента, а также армированию каркасов опор моста. Для обеспечения строительства специалисты собрали понтонную переправу и смонтировали механизмы для надвижки пролетов.
«В настоящее время подрядной организацией производится изготовление аванбека и пролетного строения, сооружены временные опоры. В ближайшее время планируется приступить к устройству гидроизоляции и монтажу настила моста», — уточнил заместитель главы городского округа Люберцы Виталий Синчук.
Пешеходное движение по переправе собираются открыть этим летом.