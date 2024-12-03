Движение по новой эстакаде в Апаринках откроют в середине декабря

Строительство новой эстакады завершается в Ленинском округе в рамках реконструкции Каширского шоссе. На дорогу уже нанесли разметку, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Рабочее движение по эстакаде планируем открыть в середине декабря. Дорога обеспечит проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы без светофоров и позволит водителям сэкономить до 10 минут в пути», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Параллельно продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводятся два путепровода — через Каширское шоссе и автодорогу А-105. Открыть движение по развязке планируется в первом квартале 2025 года. После этого водители смогут без светофоров проезжать с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе.

В 2024 году в Московской области открыли три транспортных объекта федерального значения: обход поселка Октябрьский и пешеходный переход через М-5 «Урал» в Люберцах, а также обход сел Ульянино и Непецино. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца года откроют еще 11 дорог.