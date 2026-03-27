Движение по мостам временно закрыли из-за паводка в Коломне

С воскресенья, 22 марта, Озерский наплавной мост закрыли как для проезда автомобилей, так и для пешеходов. Движение по нему будет восстановлено только после того, как уровень воды снизится до безопасных отметок.

Ситуация на реке неравнозначная: если в районе Коломны лед на Оке еще не тронулся, то в Озерах ледоход уже практически завершился. Местные жители с нетерпением ожидают запуска теплоходного сообщения на участке, где ранее работал понтонный мост.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с депутатом Московской областной думы Игорем Исаевым прямо на месте событий обсудили с профильными службами организацию альтернативного транспортного сообщения.

«Пока на реке лед, корабля не будет. Вот полностью река освободится ото льда и придет из порта „Коломна“ теплоход, будем перевозить людей с правого на левый и с левого на правый берег. Строго по расписанию», — рассказал начальник Озерского наплавного моста Владимир Моркунцов.

Пока теплоход не запустили, жители заречной зоны могут воспользоваться рейсовыми автобусами «Мострансавто», которые осуществляют движение в объезд со всеми остановками.