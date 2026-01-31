Движение по левому дублеру Октябрьского проспекта открыли в Люберцах

В Люберцах полностью восстановлено движение легкового транспорта по левому дублеру Октябрьского проспекта в направлении Москвы. Участок был закрыт с 28 ноября 2025 года для проведения масштабных работ по переустройству систем водоотведения.

Как сообщил руководитель управления дорожного хозяйства администрации округа Иван Игнатов, все необходимые работы по переустройству инженерных коммуникаций завершены, а улично-дорожная сеть обработана для обеспечения безопасности движения. Параллельно на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской продолжается строительство подземного пешеходного перехода в рамках общей реконструкции магистрали.

В настоящее время подрядная организация ведет работы по переносу инженерных сетей (связи, водопровода, канализации и газопровода), выполняет гидроизоляцию фундаментов и готовит конструкции для монтажа входных групп. Новый переход, выходы которого будут предусмотрены на все четыре стороны перекрестка, планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2026 года.