Движение по дамбе перекрыто из-за паводков в Воскресенском районе

В округе ежедневно проводят мониторинг паводковой ситуации. Объезд осуществляют муниципальный поисково-спасательный отряд, сотрудники «Мособлпожспаса», МЧС России и учреждения «БиО». При необходимости задействуют специализированную технику.

Ранее из-за подтопления перекрыли участок автомобильной дороги Маришкино-Виноградово, а объезд организовали через село Барановское. Въезд на дорогу по дамбе «Пятикресты» на улице Строителей закрыли грунтовой насыпью, там же установили аншлаги и дорожные знаки.

Жителей просят сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями местных властей и экстренных служб. При необходимости можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. Уровень воды по состоянию на 07:00 5 апреля составляет 106,65 метра.