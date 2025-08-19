Движение на трассе М-3 «Украина» временно ограничат в ночь с 21 на 22 августа

В ночь с 21 на 22 августа на 70-м километре трассы М-3 «Украина» в Наро-Фоминском округе будут монтировать пролет надземного пешеходного перехода. На этом фоне движение транспорта временно ограничат. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

С 23:00 до 05:00 движение машин в сторону Калуги на участке с 65-го по 71-й километр перекроют. Объехать можно через Александровку, а также по улицам Московской и Володарского в Наро-Фоминске.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скорость и заранее планировать маршрут.