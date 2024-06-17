Движение грузовиков по дороге из Можайска в Калужскую область запретят с 26 июня

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Транзитное движение грузовиков из Можайска в Калужскую область запретят с 26 июня. Речь идет о дороге «Уваровка — Семеновское — Кусково — Люльки» на участке с 39,6 по 43,9 километра.

Объезд будет возможен по дорогам «Москва — Вязьма — Юхнов» и «Москва — Дорохово — Балабаново». Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными и планировать маршрут с учетом вводимых ограничений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 40 новых автобусах, которые выйдут на маршруты региона в ближайшее время. Машины будут работать в Ленинском округе, Реутове, Щелкове, Одинцове, Пушкино, Химках, Дмитрове и Талдоме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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