Движение через переезд в деревне Криулино временно закроют 17 мая

В ночь с 16 на 17 мая до шести утра железнодорожный переезд в деревне Криулино в Павловском Посаде будет закрыт для машин из-за ремонта. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
В ведомстве уточнили, что объехать участок можно по Носовихинскому шоссе или по дороге А-107. Московская железная дорога просит водителей заранее продумать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Чтобы разгрузить дорогу, предусмотрели два этапа. Первый из них завершили к 2022 году, сейчас в работе — второй, финальный.
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