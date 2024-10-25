Двигатели для партии самосвалов отправили в Белоруссию из Коломны

Из Коломны отправили 20 двигателей для опытной партии самосвалов. Их доставят в белорусский холдинг «БелАЗ».

Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования заказал продукцию завода из Коломны — среднеоборотный восьмицилиндровый дизель-генератор.

Сейчас первый опытный образец белорусского самосвала с коломенским двигатель-генератором проходит испытания в компании «Кузбассразрезуголь». Также еще три машины скоро будут эксплуатировать на промышленном предприятии в Минской области.

Отметим, что технику, производимую холдингом «БелАЗ», используют в горнодобывающей и строительной промышленности. По сравнению с импортными аналогами разработка из Коломны соответствует современным требованиям, имеет больший ресурс и требует меньших затрат на обслуживание.

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