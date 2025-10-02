Двенадцатый поток «Школы Фермера» начался на базе техникума в Можайске

В двенадцатый раз на базе Можайского техникума открыл свои двери образовательный проект «Школа Фермера». Для каждого участника это платформа возможностей, которая уже пятый год при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также регионального филиала Россельхозбанка меняет жизни людей, помогая проявить себя в сельском хозяйстве и не только.