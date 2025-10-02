Двенадцатый поток «Школы Фермера» начался на базе техникума в Можайске
В двенадцатый раз на базе Можайского техникума открыл свои двери образовательный проект «Школа Фермера». Для каждого участника это платформа возможностей, которая уже пятый год при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также регионального филиала Россельхозбанка меняет жизни людей, помогая проявить себя в сельском хозяйстве и не только.
Торжественное открытие посетила заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова, пожелавшая студентам успехов в освоении новой профессии.
В 2025 году из множества заявок отобрали 40 участников. Особо значимо, что среди обучающихся есть и ветераны специальной военной операции, которые смогут получить новую профессию и начать свое дело на родной земле.
Обучение открыто по двум востребованным программам: «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство» с углубленным изучением основ ведения фермерского хозяйства».
Впереди у участников насыщенная программа, их ждут не только теоретические и практические занятия, но и ознакомительные поездки на фермы, где можно будет пообщаться с профессионалами по развитию сельского хозяйства и перенять их опыт.