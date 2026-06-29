Две выпускницы из Серпухова получили 100 баллов на ЕГЭ

Воспитанницы школы № 18 Татьяна Окорокова и Дарья Зуева набрали максимальное количество баллов на экзамене по биологии. Для Татьяны это уже второй стобалльный результат — ранее она получила 100 баллов по химии.

Татьяна стала единственной выпускницей в округе, сдавшей два экзамена на максимальный балл. Девушки занимались с учителем биологии Александрой Дацюк, которая помогла им достичь высоких результатов.

Обе выпускницы планируют поступать в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Свой выбор они объясняют желанием посвятить себя медицине, помогать людям и видеть результат своей работы в заботе о здоровье других.

Глава округа Алексей Шимко поблагодарил педагога за профессионализм и поддержку, а Татьяне и Дарье пожелал успешного поступления и удачи на выбранном пути.