Две школы в Жуковском оснастили оборудованием для изучения беспилотных систем

В прошлом году в Жуковском реализовали федеральную программу «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В Лицее № 14 и школе № 10 появились гаджеты, конструкторы, ноутбуки и другое оборудование для изучения дронов.

Всего на реализацию нацпроекта в Жуковском израсходовали свыше 24 миллионов рублей. В учебные заведения закупили 64 конструктора беспилотных летательных аппарата на сумму более девяти миллионов рублей, 32 ноутбука общей стоимостью свыше шести миллионов рублей, два комплекта трассы для полетов на сумму более миллиона рублей, два стенда пилотирования беспилотных авиационных систем стоимостью свыше 900 тысяч рублей, по 26 десктопных программных обеспечений, симуляторов для автономных и ручных полетов на сумму почти два миллиона рублей.

Помимо этого, оснастили учебные кабинеты в школах, приобрели новую мебель, интерактивные панели, 3D-принтеры, многофункциональные устройства, пульты для дистанционного управления, фотограмметрическое программное обеспечение, очки виртуальной реальности, гаджеты, комплекты слесарных инструментов, хозяйственные материалы и комплектующие к оборудованию.