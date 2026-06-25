Две школы и три детсада откроют в Люберцах в 2026 году

24 июня во время ежегодного отчета об итогах работы в 2025 году и планах на 2026 год глава Люберец Владимир Волков сообщил об открытии пяти новых образовательных учреждений. 1 сентября в округе распахнут свои двери две школы и три детских сада.

Люберцы продолжают удерживать статус флагмана образования, полученный в 2025 году. За последние три года в округе открыли семь школ и 12 детских садов почти на 12 тысяч детей. В Дзержинском после десятилетнего простоя открылась школа-долгострой — гимназия «Успех», названная так самими жителями.

«Мы стараемся создать максимально комфортные условия для обучения наших юных жителей. Семь школ и 12 детсадов почти на 12 тысяч детей открыли в округе за последние три года. В Дзержинском после десятилетнего простоя открылась школа-долгострой. Гимназия „Успех“ — как ее назвали сами жители — стала настоящим украшением города», — отметил Владимир Волков.

Осенью 2026 года в деревне Островцы откроется школа на 1100 мест — строители идут с опережением графика почти на год. Также примут детей школа и детский сад в жилом комплексе «Томилино парк», детский сад в «Егорово парк» и самый большой детский сад Подмосковья в жилом комплексе «1-й Лермонтовский» на 560 мест.

В планах на 2027 год — еще пять новых объектов. Продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса в поселке Красково со школой на 500 мест и детсадом на 120, а также комплекса со школой на 1500 детей и детсадом на 200 в поселке Октябрьский. В жилом комплексе «Егорово парк» появится школа на 1100 мест, в микрорайоне Зенино — самая большая школа округа на 1650 мест, а также пристройка на 550 мест к школе № 8 в поселке Томилино.