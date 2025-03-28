Две школы и детский сад откроют в Подольске в 2025 году

Глава городского округа Григорий Артамонов выступил с докладом об итогах 2024 года. Он также озвучил планы на ближайшее будущее.

Три детских сада и школа были построены в Подольске в прошлом году. В 2025-м распахнут двери для юных подольчан школа на 1100 мест на улице Победы в Климовске и на 500 мест в жилом комплексе «Новая Щербинка» у деревни Борисовка. Кроме того, откроют пристройку к школе № 29 в Подольске и детский сад на 160 мест в жилом комплексе «Каскад Парк» вблизи деревни Бережки.

Пять обновленных образовательных объектов начнут работу в 2025 году: вторые корпуса лицея № 5 и школы № 20, академический корпус гимназии имени Подольских курсантов, а также два дошкольных отделения школ № 24 и № 29.

Продолжится строительство школы на улице Садовой и пристройки к школе № 16, начнут возводить новый корпус школы № 20.

Григорий Артамонов подчеркнул, что Подольск неизменно входит в число лидеров Подмосковья по качеству образовательной среды. «За современными школами и детскими садами, новыми проектами стоит главное — стремление создать условия, в которых дети растут, развиваются, раскрывают таланты», — сказал глава муниципалитета.