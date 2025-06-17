Две школьницы из Пушкино получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку

Выпускницы из Пушкинского округа заработали по 100 баллов на Едином госэкзамене по русскому языку. Их поздравил глава муниципалитета.

Отличный результат показали София Блошенко из образовательного комплекса № 11 города Пушкино и Янина Сандакова из образовательного центра № 2 города Ивантеевка.

«Впереди у девушек новые горизонты и захватывающие студенческие годы. Желаю им успехов в учебе, ярких впечатлений и больших побед на жизненном пути!» — сказал глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.

В этом году ЕГЭ в округе сдает 1251 школьник. Они уже прошли тестирование по русскому языку, литературе, химии и истории.

Максимальный балл на экзаменах по литературе и химии заработали 14 выпускников в Пушкино.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Пушкинского провел совещание по улучшению водоснабжения в округе.