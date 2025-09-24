Две парковки обустроят в центре Дубны в 2025 году

Власти городского округа провели в текущем году масштабную работу по определению мест, где требуется оборудовать или отремонтировать парковочные карманы. Одним их них стало пространство на 30 машиномест в районе Черной речки между торговым центром и лицеем № 6 в Дубне.

Общая площадь территории составляет 1300 квадратных метров. Старое плиточное основание, которое было там ранее, требовало ремонта. Сейчас площадку привели в порядок — уложили асфальт, который будет хорошо выдерживать интенсивную нагрузку.

Еще одну парковку обустроят осенью на улице Вернова, где автомобилисты уже давно оставляют машины на газоне. Было решено сделать парковочное пространство официальным и уложить там асфальтовое покрытие. Подрядная организация проведет частичную вырубку деревьев, а после завершения работ выполнит компенсационное озеленение. Кроме того, на территории сделают остановку общественного транспорта с павильоном.

Глава Дубны Максим Тихомиров также напомнил, что в 2025 году дополнительные места для автомобилей обустроили в популярных местах отдыха жителей — расширили парковки у набережной и возле Музея истории крылатых ракет.