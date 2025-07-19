Две обновленные детские площадки открыли в подольской деревне Федюково
В деревне Федюково городского округа Подольск после ремонта открыли две детские площадки, одна из них площадью 100 квадратных метров, другая — чуть более 150. Обе игровые зоны оформили на тему «Дендрология».
По словам начальника отдела по благоустройству и дорожному хозяйству Подольска Анастасии Моряковой, торжественно открыли уже девятую и десятую по счету детские площадки. Их обновили по программе «Формирование современной комфортной городской среды».
«На каждой есть игровой и гимнастический комплексы, также качалка-балансир, пружинка и лавочки для комфортного отдыха родителей, бабушек, дедушек», — рассказала Анастасия Морякова.
На церемонию также приехали депутаты Денис Бесогонов и Евгений Лукошников, который по совместительству руководит военно-патриотическим движением «Юнармия» и Быковской школой.
«Как директор школы я тоже очень рад, потому что дети должны быть чем-то заняты. Когда ребята находятся в красивом месте, на новых современных объектах — это здорово», — отметил Евгений Лукошников.
Праздничная программа, посвященная открытию площадок, объединила более 50 юных жителей городского округа Подольск и их родителей. На мероприятие вместе с малышами пришла и многодетная мать Екатерина Халова.
«Я живу здесь уже 43 года, у меня семеро детей. Хорошее мероприятие, хорошая площадка», — поделилась жительница деревни Федюково.
Отметим, что до конца лета в разных частях Подольска планируют открыть еще девять площадок: в микрорайонах Львовский, Климовск, Центральный, Межшоссейный и в селе Сынково.