Две новые зарядные станции для электротранспорта установили в Балашихе

В городском округе Балашиха поставили две новые быстрые зарядные станции для электромобилей. Мощность каждого пункта составляет 150 киловатт. Теперь водители могут зарядить авто за 20-40 минут.

По словам депутата Совета депутатов городского округа Балашиха Светланы Танановой, новые станции для зарядки электромашин разместили в микрорайоне Железнодорожный, на улице Рождественской, дом № 3 и на улице Энтузиастов, дом № 48.

Она таже уточнила, что теперь общее количество быстрых зарядных станций в Московской области увеличилось до 210. Инфраструктура для электромобилей становится все более развитой, это способствует и улучшению экологии в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии новых транспортных объектов в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».