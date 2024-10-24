Две новые заправки построили на трассе М-12 в Павловском Посаде
Новые автозаправочные станции построили в городском округе Павловский Посад на федеральной трассе Москва — Казань. Об этом сообщил Главгосстройнадзор Московской области.
Обе заправки принадлежат сети «Газпромнефть». АЗС предусматривают по восемь колонок для легковых машин и по четыре — для большегрузов. Каждая заправка сможет обслужить 500 автомобилей в сутки.
Для водителей предусмотрели фирменные кафе с расширенной зоной посадки и магазины. На АЗС будет бесплатный Wi-Fi.
Движение на 20 новых дорожных объектах Подмосковья запустят в этом году, отметил губернатор Андрей Воробьев. В их числе — путепроводы МЦД в Быково и Аникеевке, Северный обход Лобни и другие проекты.
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