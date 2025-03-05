Две новые поликлиники для детей и взрослых построят в Люберцах в 2025 году

В Люберцах откроют две новые поликлиники в районе Красная горка и в поселке Октябрьский. Их оснастят современным оборудованием для оказания качественной помощи населению.

Поликлиники откроют в 2025 году, сообщила директор Люберецкой областной больницы Елена Сторожева.

«Первая на 300 посещений в смену расположена в районе Красная Горка. Вторая на 500 посещений в смену — в поселке Октябрьский. Поликлиники оснастят современным диагностическим оборудованием, включая аппараты для реабилитации, а также кабинеты врачей узких специальностей. Наша главная задача — обеспечить жителям Красной Горки и Октябрьского районов доступную и качественную медицинскую помощь. Мы готовимся к реализации этих проектов, чтобы начать прием первых пациентов в обозначенные сроки», — отметила Елена Сторожева.

Люберецкая областная больница активно участвует в программе капитальных ремонтов. Например, работы запланированы в стационаре № 2 на улице Кирова. В учреждении появятся новое оборудование и современная инфраструктура для комфортного пребывания пациентов.

Также в 2025 году начнется капитальный ремонт радиотерапевтического корпуса. Там установят новое оборудование для дистанционной лучевой терапии.

«В рамках обновления медицинской техники в стационаре № 1 будет проведен ремонт магнитно-резонансного томографа, заменен компьютерный томограф, а в Красково установят новый рентгенологический комплекс», — добавила Сторожева.