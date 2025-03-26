Две новые машины скорой помощи появились в Коломне с начала 2025 года

Парк регионального объединения № 6 областной станции скорой медицинской помощи в Коломне с начала года получил два новых автомобиля. Это «Газели» NN класса «В», оборудованные медицинской техникой.

В машинах установили дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое современное медицинское оборудование для оказания экстренной помощи во время транспортировки пациентов. Как рассказал руководитель регионального объединения станции скорой медицинской помощи Дмитрий Чернецов, сегодня в парке нет ни одного автомобиля старше пяти лет.

В распоряжении Коломенской подстанции, Непецинского и Озерского постов находятся 35 машин. Из них пять «Газелей» пополнили парк в прошлом году. Все кареты скорой помощи оборудовали современной медтехникой. Каждый день в Коломне курсируют 29 бригад скорой медицинской помощи. Всего за прошлый год врачи, фельдшеры и водители выполнили свыше 76 000 вызовов, из них более 10 000 выездов совершили к детям.

По словам главы Коломны Александра Гречищева, в городской округ стараются привлечь как можно больше специалистов: для медработников действуют разные меры поддержки — от компенсации аренды жилья до программы «Социальная ипотека».

Отметим, что новые автомобили для скорой помощи закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Здравоохранение».