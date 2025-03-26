Две новые машины скорой помощи появились в Коломне с начала 2025 года

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Парк регионального объединения № 6 областной станции скорой медицинской помощи в Коломне с начала года получил два новых автомобиля. Это «Газели» NN класса «В», оборудованные медицинской техникой.

В машинах установили дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое современное медицинское оборудование для оказания экстренной помощи во время транспортировки пациентов. Как рассказал руководитель регионального объединения станции скорой медицинской помощи Дмитрий Чернецов, сегодня в парке нет ни одного автомобиля старше пяти лет.

В распоряжении Коломенской подстанции, Непецинского и Озерского постов находятся 35 машин. Из них пять «Газелей» пополнили парк в прошлом году. Все кареты скорой помощи оборудовали современной медтехникой. Каждый день в Коломне курсируют 29 бригад скорой медицинской помощи. Всего за прошлый год врачи, фельдшеры и водители выполнили свыше 76 000 вызовов, из них более 10 000 выездов совершили к детям.

По словам главы Коломны Александра Гречищева, в городской округ стараются привлечь как можно больше специалистов: для медработников действуют разные меры поддержки — от компенсации аренды жилья до программы «Социальная ипотека».

Отметим, что новые автомобили для скорой помощи закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте