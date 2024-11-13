Две насосные станции модернизировали в ЖК «Белые Росы» в Котельниках

Реконструкция ливневой и канализационной насосных станций завершилась в городском округе. В порядок привели объекты, расположенные на Сосновой улице, 2 в Котельниках.

Застройщик не закончил строительство станций, и подземные резервуары функционировали в ручном режиме, что доставляло неудобства жителям «Белых Рос». Средства на реконструкцию объектов выделили из муниципального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

После завершения работ насосные станции оборудовали надземными отапливаемыми павильонами, современными системами автоматики и дополнительными резервуарами. Диспетчеры ресурсоснабжающей организации получают данные о параметрах стоков в автоматическом режиме, благодаря чему имеют возможность оперативно устранять возникающие проблемы.

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