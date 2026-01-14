Две купели для крещенских купаний организуют в Балашихе

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Балашиха / Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В Балашихе в праздник Крещения Господня организуют две купели для традиционных омовений. Места купаний будут оборудованы с учетом требований безопасности и комфорта для жителей.

Первая купель расположена у храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет. Освящение состоится 18 января в 11:30. Окунуться в освященную воду можно будет с 11:30 18 января до 02:00 19 января, а также 19 января с 9:00 до 16:00.

Вторую купель оборудуют на правом берегу реки Пехорки рядом с водно-спасательной станцией на Солнечной улице. Ее освящение запланировано на 18 января в 21:00. Купание будет доступно до 18:00 19 января.

Праздничные богослужения, посвященные Крещению Господню, пройдут во всех храмах Балашихи.

Для обеспечения порядка и безопасности в местах купаний будет организовано усиленное дежурство спасателей, сотрудников МВД и бригад скорой медицинской помощи. К работе также привлекут народную дружину и представителей общественных организаций.