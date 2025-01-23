Две котельные реконструируют в Подольске в 2025 году

В Подольске продолжают модернизировать инфраструктуру теплового хозяйства. В этом году в муниципалитете должны завершить реконструкцию двух котельных.

Накануне в округе прошло профильное совещание. Участниками стали глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и представители крупнейших ресурсоснабжающих организаций.

Обновления пройдут благодаря государственной программе. Так, планируют завершить двухгодовые контракты с реконструкцией двух котельных на улицах Победы и Ульяновых. Также начнут реализовывать 28 новых контрактов. По ним обновят еще 14 километров тепловых сетей.

На встрече прошла презентация программ на 2025 год от представителей электросетевых компаний и предприятия «Подольская теплосеть». Также «Мособлэнерго» приведет в порядок почти 60 своих объектов. Кроме того, специалисты организации реконструируют свыше 20 километров кабельных линий, 12 трансформаторных подстанций, построят 14 новых объектов.

«Главное, на что сделал акцент, — качественное информирование жителей. Локации, где ведутся работы, должны быть оборудованы баннерами со всеми необходимыми сведениями и датами завершения. Дал поручение профильным специалистам держать выполнение этой задачи на особом контроле», — отметил Григорий Артамонов.