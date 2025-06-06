Две компании из Одинцова выплатят штраф за незаконный выброс мусора

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании 18 миллионов рублей с двух компаний из Одинцовского округа. Причина — ущерб от незаконных свалок.

Суд первой инстанции удовлетворил иск Министерства экологии Подмосковья против общества с ограниченной ответственностью «Одинцовский электротехнический завод» и управляющей компании «Михайловский».

Нарушения выявили в деревне Шараповка, где отходы объемом 925 кубометров складировали на земле площадью 1 474 квадратных метров. Стоит отметить, что все предостережения руководство компаний проигнорировало. Ответчики даже пытались оспорить решение, ссылаясь на ошибки в расчетах, но апелляционный суд все-таки поддержал позицию Министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что очистные сооружения в Лыткарине реконструируют к осени.