Две команды Подольска стали призерами областного этапа «Зарницы 2.0»

Региональный этап всероссийской военно-патриотической игры завершился в Подольске. В нем участвовало более 800 человек из разных округов Подмосковья.

На протяжении двух дней участники демонстрировали свои навыки в 18 различных дисциплинах, в том числе огневой, строевой, тактической и медицинской подготовке, управлении беспилотниками, знании истории и основ медицины.

Участники соревнований показали высокий уровень подготовки и отличную командную работу. В упорной борьбе две подольские команды — «Варяг» из гимназии № 7 и «Молодая гвардия» из школы № 11 — завоевали бронзовые награды.

Теперь победители будут представлять Московскую область на окружном этапе, который пройдет в июне.

Символично, что в этом году местом проведения военно-патриотической игры стала школа, которой присвоено имя участника спецоперации, кавалера Ордена мужества Дмитрия Зернова. Преподаватель физкультуры в Федюковской школе отправился добровольцем на фронт в самом начале СВО. Героически погиб под Луганском 23 июля, прикрывая своих боевых товарищей.