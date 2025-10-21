Две команды из Королева победили на чемпионате Московской области по футболу

Юные спортсмены из Королева приняли участие в чемпионате Московской области по футболу в возрастной группе от 10 до 11 лет. Ребята достойно представили округ и завоевали высшие награды.

Отличился коллектив футболистов 2015 года рождения спортивной школы «Вымпел» под руководством Никиты Маслова. Они стали чемпионами Московской области: из 16 проведенных матчей, воспитанники победили в 15 состязаниях. Последнюю игру провели с равным счетом. Забив 100 мячей, ребята продемонстрировали безупречную тактику и взяли первенство.

Также успешно выступила команда 2014 года рождения под руководством Максима Карпова. Они стали лучшими в своем дивизионе, а сборная под руководством Алексея Жарких завоевала бронзовую медаль.

Чемпионат Московской области стал успешным для спортсменов в Королеве. Воспитанники подтвердили высокий уровень подготовки и мотивацию.