Две блочно-модульные котельные построят в Люберцах в 2025 году

Две котельные построят в рамках государственной программы по модернизации систем теплоснабжения. Нововведения улучшат качество коммунальных услуг для 21 тысячи жителей.

Блочно-модульные котельные появятся на улицах Попова и Заречная.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуем в городском округе Люберцы масштабную программу модернизации теплоснабжения. В поселке Калинина ведем замену тепловых сетей — готовность 30%. Приступили к капитальному ремонту котельной на улице Воинов-Интернационалистов. Началось строительство блочно-модульных котельных на улицах Попова и Заречная», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Владимир Волков уточнил, что в 2026 году капитально отремонтируют котельную на улице Ленина. Здесь же планируют построить блочно-модульную котельную.

Реализованные мероприятия улучшат качество теплоснабжения для более 21 тысячи жителей.