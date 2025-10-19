Две «Аллеи отцов» заложили в Дмитровском округе

Закладка сразу двух «Аллей отцов» в преддверии Дня отца состоялась в Дмитровском округе. Инициатива по высадке деревьев призвана стать зримым символом благодарности всем отцам, чей ежедневный труд, забота и ответственность являются фундаментом благополучия и счастья их семей.

В парке имени Лямина в Яхроме была заложена «Аллея отцов», олицетворяющая крепкие семейные узы, преемственность поколений и продолжение жизни. В посадке деревьев приняли участие депутат Московской областной Думы Александр Орлов, активисты местного отделения партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии» и, что особенно ценно, сами отцы семей.

Их руками были высажены молодые деревья, которые станут живым напоминанием о силе отцовской любви.