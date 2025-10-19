Две «Аллеи отцов» заложили в Дмитровском округе
Закладка сразу двух «Аллей отцов» в преддверии Дня отца состоялась в Дмитровском округе. Инициатива по высадке деревьев призвана стать зримым символом благодарности всем отцам, чей ежедневный труд, забота и ответственность являются фундаментом благополучия и счастья их семей.
В парке имени Лямина в Яхроме была заложена «Аллея отцов», олицетворяющая крепкие семейные узы, преемственность поколений и продолжение жизни. В посадке деревьев приняли участие депутат Московской областной Думы Александр Орлов, активисты местного отделения партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии» и, что особенно ценно, сами отцы семей.
Их руками были высажены молодые деревья, которые станут живым напоминанием о силе отцовской любви.
Возле стен Свято-Никольского храма в Подмошье молодые ели высаживали представители благотворительного фонда «Защитники Отечества» во главе с руководителем дмитровского отделения Екатериной Седовой, семьи героев, участники специальной военной операции и прихожане храма.
Эта аллея создана как символ несгибаемой силы духа, веры и светлой памяти о тех, кто стоит на защите рубежей Родины и своих семей.
"Закладка сразу двух аллей – в парке и у храма – показывает, насколько многогранна роль отца. Он и опора в семье, и защитник Отечества. Это дань уважения сильным, надежным мужчинам, на которых держится каждая семья и, по сути, вся наша страна, – отметил временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Напомним, инициатива учреждения Всероссийского Дня отца была выдвинута депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия», заслуженным артистом России Денисом Майдановым. Идея была всецело поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.